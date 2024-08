Calcio: Fabregas, il Como non sarà quello visto contro la Juve

agenzia

'Normale faticare la prima. Mazzitelli ok e Baselli out'

MILANO, 24 AGO – “Penso che il Como non sarà quello visto con la Juventus in futuro. Abbiamo 2-3 mesi per migliorare. La prima partita è normale che si vada in difficoltà. Dobbiamo alzare il livello ma non giocheremo sempre con la Juventus”: così Cesc Fabregas, tecnico del Como, in vista della trasferta di Cagliari di lunedì sera. “Dossena e Audero stanno bene, sono a disposizione. Mazzitelli ritorna, Baselli e Abilgaard sono fuori – spiega – anche Verdi penso starà fuori. Sergi Roberto entrerà nella lista, dobbiamo capire se Perrone e Nico saranno già disponibili oppure se ci saranno dalla prossima contro l’Udinese”

