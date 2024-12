Calcio: Fabregas, Inter tra le tre migliori squadre d’Europa

agenzia

Como non deve giocare con paura, se ci chiudiamo il gol lo fanno

COMO, 22 DIC – “La partita di domani contro l’Inter è un sogno, siamo qui e dobbiamo lottare per fare una grande partita contro una grande squadra. Se non la più forte d’Europa, l’Inter è sicuramente tra le tre squadre più forti”: così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della sfida contro i nerazzurri. “Si conoscono bene da tempo, sanno quando pressare, quando abbassarsi e come gestire la partita – ha aggiunto -. Ogni gara si prepara con grande attenzione e la mentalità di voler prendere punti: per noi domani è un’altra opportunità e sappiamo che dobbiamo lottare per fare una grande partita”. Per la trasferta a San Siro Fabregas ha annunciato che Sergi Roberto tornerà titolare, ma non avrà a disposizione Alberto Moreno, Marco Sala, Maxi Perrone e Alessandro Gabrielloni, che ha preso una forte botta al polpaccio nell’allenamento del sabato. “L’Inter è una grande squadra, ma dobbiamo mantenere il nostro stile. Non possiamo giocare con paura: se ci chiudiamo in difesa, il gol prima o poi lo fanno. Dovremo fare una gara al 70% difensiva e al 30% offensiva. Servirà l’esperienza dei giocatori più maturi: Sergi Roberto sarà importante, non potrà giocare tutta la partita, ma giocatori come lui serviranno perché magari non toccheremo la palla per diversi minuti e quando arriverà, sarà importante gestirla”. A San Siro ci saranno circa 3mila tifosi del Como: “Vogliamo far passare un buon Natale alla nostra gente. Abbiamo bisogno di loro, speriamo possano godersi una grande gara ricca di emozioni e, perché no, sognare di portare punti a casa”, ha concluso Fabregas.

