Calcio: Fabregas, obiettivo Como è arrivare più avanti possibile

agenzia

'Tranquillo sul futuro, la prossima stagione è già iniziata'

COMO, 02 MAG – “Ci sono sempre nuovi obiettivi, tra di noi già dal ritiro a Marbella di marzo non parlavamo più di salvezza ma di provare ad arrivare il più avanti possibile”: così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della partita contro il Parma. “La prossima stagione è già iniziata per noi. Mentalmente dobbiamo essere bravi a capire che tutte le partite sono importanti e che il Parma si gioca tutto contro di noi: dobbiamo essere pronti a fare una grande gara perché vogliamo raggiungere il decimo posto”. Di fronte Fabregas si troverà l’amico Cristian Chivu: “Ho un grande rapporto con lui. È venuto qui con noi a inizio stagione, abbiamo visto diverse partite a San Siro insieme. Sta facendo un grande lavoro, il Parma era una squadra che aveva perso un po’ di fiducia e aveva un calendario molto duro: sono stati bravissimi. Hanno trovato un’identità di gioco e sono molto contento per lui”. Sul finale di stagione che attende il Como: “Sarò contento al termine di queste quattro partite se vedo una squadra che continua a lottare fino alla fine, che continua a migliorare, con tutti coinvolti in quello che vogliamo fare. Mi dispiacerebbe tantissimo se vedessi la squadra mollare perché abbiamo già raggiunto la salvezza. Se qualcuno pensa che avendo fatto quattro vittorie consecutive abbiamo fatto qualcosa di speciale, si sbaglia”. Sulle continue voci di un futuro lontano da Como, Fabregas ha chiarito: “Sono tranquillissimo, non posso dire niente perché non è successo niente. Continuo a lavorare con la stessa energia di sempre, se succede qualcosa di nuovo lo dirò subito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA