Calcio: Fabregas, rosso? Non ho visto e non commento

"Buon primo tempo, dobbiamo essere piu' bravi a fare gol"

MILANO, 27 SET – Cesc Fabregas non intende polemizzare sull’episodio dell’espulsione di Rodriguez per una reazione su Terracciano durante il derby lombardo tra Como e Cremonese finito 1-1. “Non posso commentare perche’ non ho visto”, risponde il tecnico del Como a Dazn. “Abbiamo disputato un buon primo tempo – commenta il tecnico del Como – meno bene il secondo anche per merito della Cremonese. Dobbiamo essere piu’ bravi a fare gol. Abbiamo creato tante occasioni ma nel calcio la finalizzazione e’ necessaria”.

