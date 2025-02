Calcio: Fabregas, vittoria arrivata con la nostra mentalità

agenzia

Speriamo che sia solo l'inizio perché c'è ancora da migliorare

COMO, 23 FEB – “Sono molto contento non solo per la vittoria, ma perché è arrivata con la nostra mentalità. Speriamo che sia solo l’inizio, perché c’è ancora tanto da migliorare”: così Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la vittoria contro il Napoli. “Ho sentito che nel secondo tempo eravamo in un momento della partita dove l’entusiasmo della squadra e dei tifosi era forte, ho voluto fare il cambio offensivo per portare energia e vincere la gara – ha aggiunto -. Dobbiamo dare continuità e fiducia alla squadra. Vogliamo giocare in un certo modo, che non è meglio o peggio degli altri, ma bisogna avere personalità per farlo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA