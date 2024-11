Calcio: Falcao diventa miglior marcatore colombiano di sempre

agenzia

Il 38enne ex di Monaco, Porto e Atletico ha segnato 347 gol

ROMA, 15 NOV – Radamel Falcao ha segnato il 347mo gol della sua carriera, diventando il miglior marcatore colombiano della storia. L’attaccante di 38 anni ha ancora una volta trovato la via delle reti nella partita di campionato colombiano tra la sua squadra Millonarios e Boyaca Chico. “Sì, sì, sì, sì! Il +Tigre+ (soprannome dato a Falcao, ndr) è il più grande marcatore della storia!” , ha scritto su X Dimayor, l’organo di governo del calcio colombiano. Grazie a questo gol, Falcao ha superato Victor Hugo Aristizabal, ex internazionale che ha giocato per l’Atlético Nacional, Valencia, Sao Paulo e Cruzeiro. Falcao ha segnato 36 gol in nazionale – di cui è anche il miglior marcatore – e 311 nel club, 83 con il Monaco tra il 2013 e il 2019; 72 gol con il Porto e 70 con l’Atletico Madrid. Quest’anno è entrato a far parte dei Millonarios, club di Bogotà del quale è un grande tifoso.

