Calcio: Fattore umano e prestazione sportiva, 15/5 convegno Aic

Tra i relatori Luciano Spalletti e Giuseppe Marotta.

ROMA, 09 MAG – “Sport Human Factor” – L’incidenza del “fattore umano” sulla prestazione sportiva dell’atleta e sulla performance del club è il titolo del convegno promosso dall’Assocalciatori in programma il prossimo 15 maggio a Roma (nella sede della Fnsi) che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Figc Gabriele Gravina e avrà tra i relatori il ct azzurro Luciano Spalletti e l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta. L’iniziativa prosegue il ciclo di approfondimenti culturali, promosso dall’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana Allenatori, sul tema della salute e del benessere fisico e psicologico dell’atleta di alto livello. Al Convegno, che sarà aperto da Gabriele Gravina e moderato dal direttore generale Aic Gianni Grazioli, oltre ai presidenti Aic e Aiac Umberto Calcagno e Renzo Ulivieri, prenderanno parte Andrea Sartori (fondatore di AD Football Benchmark), Pierre Lanfranchi (direttore centro ricerche SAFF – Emeritus professor DeMontfort University Leicester). Se nei precedenti convegni (“La salute del calciatore”) svoltisi nel 2023, sono state analizzate le sollecitazioni che condizionano la prestazione dei calciatori, con particolare riguardo alla “fatica cumulativa” generata dall’elevato numero di impegni in uno spazio temporale ristretto – è spiegato in una nota dell’Assocalciatori – questo secondo appuntamento vuole concentrare l’attenzione su un’altra tipologia di fatica, pericolosa e difficile da quantificare e contrastare: la cosidetta “fatica ambientale”, ovvero l’impatto che l’ambiente professionale e umano ha sull’atleta. L’incontro si pone l’obiettivo di evidenziare come tale fatica, ampiamente sottostimata dagli operatori del sistema, generi effetti sulla performance dell’atleta e, conseguentemente, sulla performance sportiva ed economica del club per il quale l’atleta è tesserato. Obiettivo di questo convegno – si legge in una nota dell’Aic – è quello di provare ad affrontare questa complessa ed inedita tematica da differenti prospettive di analisi. Evidenziare l’importanza del “fattore umano” e “ambientale” sui risultati sportivi del singolo e della squadra nonché sulla performance economica dell’azienda sportiva.

