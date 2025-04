Calcio: Fedriga, Bluenergy Stadium impianto all’avanguardia

agenzia

Struttura che può essere esempio a livello nazionale ed europeo

MILANO, 01 APR – “Sono orgoglioso che Udinese e Bluenergy facciano parte del nostro territorio. Si tratta di un investimento importante per l’ambiente, ma anche per la società, con vari progetti che verranno portati avanti. Un’infrastruttura all’avanguardia, unica, che può essere di esempio a livello nazionale ed europeo”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, intervenuto durante la presentazione del progetto “Energia in campo”, la prima community energetica del calcio, in cui il club friulano ha svelato come il Bluenergy Stadium diventerà la prima comunità energetica del calcio. “Come Regione, abbiamo finanziato a fondo perduto l’installazione di pannelli fotovoltaici su terreni agricoli e proprietà private, con l’esempio dello stadio dell’Udinese e Bluenergy, che non si sono fermate davanti alle difficoltà burocratiche, che devono essere superate dalle stesse istituzioni. L’Udinese è un grande esempio di impegno sociale, non solo per il calcio”.

