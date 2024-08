Calcio: Fifa sostiene i mondiali dei senzatetto di settembre

agenzia

Darà materiali e streaming a tornei uomini e donne in Sud Corea

ROMA, 02 AGO – La Federazione calcistica internazionale (Fifa) ha sottoscritto a Parigi in occasione dei Giochi Olimpici un memorandum per sostenere la Coppa del Mondo maschile e femminile dei Senzatetto assieme alla Fondazione (Hwcf) che la organizza. La Fifa fornirà i materiali necessari alla competizione e lo streaming sulla piattaforma Fifa+ del torneo che si svolgerà dal 21 al 28 settembre in Corea del Sud. I mondiali di calcio degli homeless si svolgono ogni anno con l’obiettivo di supportarli affinché siano stimolati a cercare di migliorare la propria vita di strada.

