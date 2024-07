Calcio: Figc; Casini ‘Elezioni? Per ora con vecchi pesi’

agenzia

N.1 Serie A: 'Ma Gravina si è impegnato a rivederli'

ROMA, 15 LUG – “Abbiamo trattato vari temi, compreso quello del regolamento elettorale. Come Serie A abbiamo chiesto che l’approvazione del regolamento fosse spostata a settembre per vedere anche l’andamento del dl sport ma la nostra richiesta non è stata accolta”. Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della A, all’uscita dal consiglio federale a Roma, parlando delle prossime elezioni federali del 4 novembre e delle percentuali attribuite a ogni componente . “Il regolamento elettorale è passato con il voto contrario della Serie A – ha aggiunto-. Oggi si voterebbe con i pesi attuali, ma c’è stato l’impegno di Gravina nel rivederli quando il dl sport entrerà in vigore”.

