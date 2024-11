Calcio: Fiorentina; 23 convocati, out Biraghi e Gudmundsson

agenzia

Niente Como per l'islandese che tornerà nelle prossime gare

FIRENZE, 23 NOV – Sono 23 i convocati da Raffaele Palladino per la trasferta di domani alle 15 contro il Como. Nel gruppo non figurano Albert Gudmundsson (dovrebbe rientrare per la gara di Conference League giovedì contro il Pafos o per la sfida di domenica prossima al Franchi contro l’Inter), l’infortunato Amir Richardson e in extremis Cristiano Biraghi alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. Rispetto alle ultime partite torna a disposizione Danilo Cataldi reduce da un problema al tallone.

