Calcio: Fiorentina; 23 convocati per Lecce, c’è anche Kean

Palladino squalificato, in panchina siederà il vice Citterio

FIRENZE, 19 OTT – Sono 23 i convocati dal tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino per la trasferta di domani contro il Lecce. Del gruppo fa parte anche Moise Kean che quindi ha recuperato dal problema alla schiena che lo ha costretto a saltare la Nazionale. Ancora assenti Rolando Mandragora, in fase di riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio effettuato a inizio ottobre, e Marin Pongracic alle prese da oltre un mese con un problema ai flessori della coscia sinistra. Il centrale croato salta quindi la sua prima da ex e stando a quando dichiarato Palladino per vederlo in gruppo occorrerà ancora qualche settimana, segno che l’infortunio si sta rivelando assai più serio di quanto inizialmente preventivato. Al seguito della Fiorentina sono annunciati 600 tifosi, al posto di Palladino (squalificato dopo l’espulsione rimediata due domeniche fa alla fine della gara con il Milan) siederà in panchina il vice Stefano Citterio.

