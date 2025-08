Calcio: Fiorentina accoglie Sohm, continua ricerca di una punta

agenzia

Il centrocampista svizzero raggiungerà la squadra in Inghilterra

FIRENZE, 04 AGO – Simon Sohm comincia da oggi la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Il centrocampista svizzero, classe 2001, è sbarcato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto fino al 2030 a 1,2 milioni a stagione più bonus, mentre al Parma andrà una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Al Viola Park il giocatore è stato accolto dal direttore generale Alessandro Ferrari quindi entro mercoledì si aggregherà alla squadra in ritiro da una settimana in Inghilterra. Dopo l’amichevole persa per 2-0 ieri contro il Leicester la Fiorentina è attesa da un’altra domani alle 20,45 con il Nottingham Forest in cui milita l’ex Milenkovic (diretta sul sito ufficiale del club viola) La tournée oltremanica si concluderà sabato con il test all’Old Trafford con il Manchester United alle ore 13,45 (diretta televisiva su Dazn). Il mercato in entrata della Fiorentina non sembra esaurirsi con l’arrivo del centrocampista svizzero: nel mirino anche un innesto per l’attacco (specie se Lucas Beltran dovesse decidere di accettare la corte del Flamengo) e al riguardo, tra i nomi che circolano, figurano quelli del greco Fotis Ioannidis, 25 anni, del Panathinaikos, e Cristian Shpendi, 22 anni, del Cesena.

