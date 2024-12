Calcio: Fiorentina; Contro l’Inter c’è anche Gudmundsson

agenzia

Convocato l'attaccante islandese, recuperato pure Adli

FIRENZE, 01 DIC – Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha convocato tutti i suoi giocatori per la grande sfida di oggi alle 18 al Franchi contro l’Inter. Nel gruppo figurano anche Adli, escluso giovedì in Conference League contro il Pafos, e Albert Gudmudsson dopo oltre un mese di stop per l’infortunio muscolare subito a fine ottobre a Lecce. Palladino ha chiamato anche Amir Richardson nonostante il centrocampista sia alle prese con una lesione di secondo grado al polpaccio destro.

