Calcio: Fiorentina; Gosens ancora ai box per edema al ginocchio

agenzia

Il tedesco sta seguendo un protocollo conservativo di recupero

FIRENZE, 07 APR – La Fiorentina dovrà ancora fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, Robin Gosens. L’esterno tedesco sta seguendo un protocollo conservativo di recupero in seguito al trauma subito al ginocchio destro durante l’allenamento di rifinitura svolto sabato 29 marzo. Stando a quanto riportato dal club viola attraverso una nota ufficiale la gestione dell’edema osseo del piatto tibiale, concordata con lo specialista austriaco professor Christian Fink, ”sta proseguendo regolarmente”. Gosens verrà rivalutato nei prossimi giorni. Oltre a lui anche Andrea Colpani dovrebbe essere ancora indisponibile per l’andata dei quarti di Conference League in programma giovedì alle 21 in Slovenia contro il Celje.

