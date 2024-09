Calcio: Fiorentina, Gudmundsson in gruppo aspettando la Lazio

agenzia

Giovedì incontro fra Commisso e la sindaca Funaro per lo stadio

FIRENZE, 17 SET – La Fiorentina ha ripreso oggi ad allenarsi dopo un giorno di riposo: annunciato in gruppo anche Albert Gudmundsson che finora non è mai stato a disposizione per un infortunio al polpaccio e per le vicende giudiziarie che lo coinvolgono. Di qui il mancato esordio finora in maglia viola: domenica prossima contro la Lazio però l’attaccante islandese punta ad essere a disposizione e quindi convocabile: fra l’altro la sua squadra, che non ha ancora centrato una vittoria, ha bisogno di rilanciarsi dopo la sconfitta subita a Bergamo con l’Atalanta e una classifica (appena tre punti raccolti frutto di altrettanti pareggi) che sta deludendo le aspettative della società e della piazza. Per questo motivo le prossime partite prima della nuova sosta, con Lazio e Milan al Franchi, Empoli in trasferta e con i gallesi del The New Saints in Conference League, s’annunciano quanto mai importanti per il tecnico Raffaele Palladino e i suoi giocatori per cercare di dare una svolta alla stagione. Nel frattempo proseguono le manovre del club per blindare i giovani talenti in rosa: dopo Michael Kayode anche il difensore Pietro Comuzzo, classe 2005, già con alcune presenze nella massima serie, ha prolungato il contratto fino al 2028. Quanto al presidente Rocco Commisso, arrivato sabato scorso a Firenze dove dovrebbe trattenersi per un mese, ha in agenda per giovedì un incontro con la sindaca Sara Funaro per parlare della delicata questione stadio. Nell’attesa il patron dovrebbe assistere domani sera (ore 20) al 2° turno d’andata di qualificazione alla Champions League femminile che vedrà la Fiorentina di De La Fuente affrontare al Viola Park la formazione tedesca del Wolfsburg. Il ritorno sarà il 25 settembre in Germania alle 18,30.

