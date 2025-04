Calcio: Fiorentina, Kean tra i convocati per Siviglia

agenzia

L'attaccante torna dopo aver saltato le ultime due partite

FIRENZE, 30 APR – Torna Moise Kean fra i convocati da Raffaele Palladino: l’occasione è la semifinale d’andata di Conference League in programma domani alle 21 a Siviglia contro il Betis. L’attaccante della Fiorentina ha saltato le gare di campionato con Cagliari e Empoli per motivi familiari che lo hanno portato a raggiungere Parigi dove vivono la compagna e una parte dei parenti. Kean è rientrato a Firenze lunedì e da ieri ha ripreso ad allenarsi. Fra i 21 convocati rientra dopo un lungo stop per infortunio anche Colpani.

