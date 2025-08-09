Calcio: Fiorentina ko 6-5 ai rigori in amichevole con United

agenzia

Buona prova dei viola che passano per primi col debuttante Sohm

FIRENZE, 09 AGO – La Fiorentina è stata sconfitta per 6-5 ai rigori dal Manchester United nella terza e ultima amichevole della sua tournée in Inghilterra. I tempi regolamentari sono terminati sul punteggio di 1-1: a passare i primi i viola dopo appena 8 minuti con il neo acquisto Sohm sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gudmundsson. Il pareggio degli inglesi è arrivato sempre nel primo tempo . L’ex centrocampista del Parma è stato impiegato in mediana insieme a Fagioli in una Fiorentina che Stefano Pioli ha schierato con il solito 3-4-1-2, con Comuzzo (che poi lascerà il campo poco dopo la mezzora per problemi allo stomaco), Pongracic e Ranieri in difesa, Dodo e Gosens sulle fasce, Gudmundsson a supporto di Dzeko e Kean. Una Fiorentina vicinissima al momento a quella titolare, capitanata da David De Gea per la prima volta da ex all’Old Trafford dopo 12 anni di militanza nel Manchester United. Al portiere spagnolo è stata riservata un’accoglienza da brividi, tutti 60.000 in piedi per applaudirlo, e prima del fischio d’inizio gli è stata consegnata dal capitano dell’United e suo ex compagno di squadra Bruno Fernandes una targa celebrativa. Il pareggio degli inglesi è arrivato sempre nel primo tempo, poco prima della mezzora, su autogol di Gosens che ha molto protestato per una spinta ricevuta nell’azione da due avversari. Nel corso della gara (tanti i cambi in entrambe le squadre da metà ripresa in poi) il Manchester ha avuto più di un’occasione per portarsi in avanti ma anche i viola. sono andati vicini al raddoppio, con Dorgu che ha sfiorato l’autorete colpendo la traversa su iniziativa sempre di Sohm e soprattutto al 90′ con Kean che non è riuscito a sfruttare un errore di un avversario. E mentre tutti i giocatori in campo si stavano già salutando, scambiando le maglie (standing ovation nel finale per De Gea sostituito dal giovane Martinelli) e qualcuno era già negli spogliatoi sono stati costretti a tornare in campo, fra le risate, per battere i rigori e aggiudicarsi la Snapdragon Cup, il trofeo dello sponsor che viene assegnato ogni ultima amichevole di pre-campionato dei Red Devils. Alla fine hanno vinto i padroni di casa per 5-4 andati a segno dal dischetto con Bruno Fernandes, Cunha, Dalot, Amad e Mainoo, mentre la Fiorentina ha fatto centro con Kean, Fazzini, Sabiri, Ndour, di Parisi l’errore decisivo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA