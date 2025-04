Calcio: Fiorentina; Palladino, ‘Champions? Niente è precluso’

agenzia

Su Kean: "Domani tornerà a Firenze e poi ci parlerò"

FIRENZE, 27 APR – La Fiorentina è ancora in corsa per un piazzamento europeo, anche per la Champions League: “Direi che il salto di qualità con le piccole è arrivato al momento giusto – le parole dell’allenatore viola Raffaele Palladino dopo la vittoria con l’Empoli – Siamo felici di quello che stiamo facendo in una settimana che è stata complessa. Sono venuti a mancare giocatori importanti. Abbiamo dato una risposta importante: dobbiamo continuare così perché dobbiamo rendere questa stagione fantastica. Richardson dice che possiamo puntare alla Champions? A me fa piacere che Richardson sia ottimista e ambizioso, così come il gruppo. Non dobbiamo precluderci nulla”. La vittoria è arrivata senza aver avuto a disposizione Dodo, operato di appendicite e che domani lascerà l’ospedale, e Kean che da alcuni giorni è a Parigi per questioni personali. Palladino sul centravanti viola ha sottolineato che: “In questi giorni ci siamo sentiti spesso per messaggi. Dovrebbe tornare domani sera a Firenze e poi martedì ci parlerò”. Giovedì la Fiorentina giocherà in Spagna la semifinale di Conference League contro il Betis Siviglia e domenica la sfida dell’Olimpico contro la Roma che vale sempre più per la corsa all’Europa. Palladino spera di avere al meglio della condizione anche Fagioli: “Lui ha avuto la febbre in questi giorni e per questo non ha iniziato la partita dall’inizio. Penso che la turbolenza delle settimane scorse l’abbia superata – ha aggiunto il tecnico – Un po’ di contraccolpo psicologico è normale che ci possa essere stato, lui ha sofferto questo. Ma ora sta bene”. Al termine della partita il Presidente Rocco Commisso, che domani partirà per far ritorno negli Stati Uniti, ha fatto i complimenti a Palladino e alla squadra per i risultati ottenuti fino a oggi. “È stata una vittoria importante che vogliamo dedicare a Dodo e Kean, che stanno vivendo momenti difficili ma anche ai nostri tifosi. Il campionato ci mette ancora a disposizione tutti i traguardi. Se credo alla Champions League? Sì, certo. Ci giochiamo tutto in Serie A e in Conference. Possiamo raggiungere entrambi gli obiettivi”. Il commento del giovane centrocampista viola Richardson. Un gran gol, assieme all’ennesima ottima prestazione, è ancora una volta Rolando Mandragora è stato tra i protagonisti: “Sono contento di aver fatto un bel gol. Sono ancora più contento per il gol segnato da Adli. Si merita tutto questo. Questo è quello che per noi significa famiglia. Siamo molto contenti di aver vinto questa partita che per noi era molto importante”.

