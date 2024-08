Calcio: Fiorentina; Per Friburgo c’è Amrabat ma non Gonzalez

agenzia

Ultima amichevole estiva domani in Germania per i viola

FIRENZE, 09 AGO – C’è Sofyan Amrabat ma non Nico Gonzalez fra i 28 convocati da Raffaele Palladino per l’amichevole di domani in Germania con il Friburgo, l’ultima per la Fiorentina in vista dell’inizio del campionato.Il centrocampista marocchino è in predicato di andarsene, destinazione Fenerbache, Galatasaray e Manchester United dove lo stesso Amrabat ha giocato nell’ultima stagione, nel frattempo però il tecnico viola considerando l’emergenza in mediana lo ha voluto chiamare per quest’ultimo test estivo, lo stesso vale per Pietro Terracciano che con l’arrivo di David de Gea potrebbe trasferirsi al Monza. Manca tra i convocati invece Gonzalez essendosi aggregato da pochissimi giorni dopo le vacanze ma anche perché è al centro di rumors che lo vedono sempre più accostato alla Juventus.

