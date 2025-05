Calcio: Fiorentina; Pradè, aiuteremo Bove a tornare atleta

agenzia

Il ds viola: 'La sua intenzione è tornare a giocare'

FIRENZE, 27 MAG – “Aiuteremo Bove a tornare ad essere un atleta”. Così Daniele Pradè parlando oggi al Viola Park nella consueta conferenza di fine stagione. Il direttore sportivo a domanda precisa ha parlato della situazione del centrocampista in prestito dalla Roma, costretto ad uno stop forzato dopo il malore cardiaco che lo ha colpito lo scorso dicembre durante la gara con l’Inter, per cui ha rischiato la vita e gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. ”Quanto accaduto ci ha tolto un uomo e un calciatore in simbiosi con la squadra e l’ambiente – ha evidenziato Pradè – Se gli abbiamo proposto di restare a far parte dello staff tecnico di Palladino? L’intenzione di Edoardo è tornare a giocare. Penso che ci proverà e noi lo aiuteremo in tutto e per tutto”.

