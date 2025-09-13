Calcio: Fiorentina senza Gudmundsson per la sfida col Napoli

agenzia

Assente anche Sabiri: lascia ritiro per motivi familiari

FIRENZE, 13 SET – Albert Gudmundsson non è stato convocato per la partita di questa sera al Franchi contro il Napoli. L’attaccante della Fiorentina ha provato stamani dopo l’infortunio alla caviglia riportato in nazionale ma alla fine è stato deciso di non correre rischi. Il resto del gruppo è a disposizione di Stefano Pioli fatta eccezione per Sabiri che, inizialmente nella lista dei 25 convocati, ha dovuto lasciare il ritiro della squadra per motivi familiari e quindi, ha fatto sapere il club viola tramite i propri canali, non potrà essere indisponibile per la partita di stasera. Prima chiamata per l’ultimo acquisto Tariq Lamptey proveniente dal Brighton.

