Calcio: Fiorentina, Sottil operato per la clavicola fratturata

agenzia

L'infortunio ieri in Conference, oggi l'intervento chirurgico

FIRENZE, 03 MAG – Dopo l’infortunio subito ieri sera durante la semifinale di Conference League tra Fiorentina e Brugge, con la frattura scomposta della clavicola, oggi pomeriggio Riccardo Sottil è stato sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura, come comunicato in serata dalla società viola: “Nel pomeriggio di oggi, il calciatore Riccardo Sottil è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura pluriframmentaria della clavicola sinistra con osteosintesi, a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di ieri. Riccardo farà ritorno a casa nelle prossime ore e inizierà, dalla prossima settimana, il percorso terapeutico stabilito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA