Calcio: Fiorentina; Ufficiale Mattia Viti, arriva in prestito

agenzia

Il difensore arriva dal Nizza dopo stagione a Empoli

La Fiorentina ha ufficializzato il difensore Mattia Viti in prestito dal Nizza con diritto di riscatto a 5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Il giocatore classe 2002 è toscano di Borgo San Lorenzo ed è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli: dopo aver vestito anche le maglie del Nizza e del Sassuolo, nell’ultima stagione con l’Empoli ha disputato 33 presenze tra campionato e Coppa Italia. In azzurro ha vestito tutte le maglie delle rappresentative fino all’Under 21. Stamani Viti ha svolto le visite mediche a Roma, nel pomeriggio ha raggiunto Firenze e il Viola Park per le firme.

