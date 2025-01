Calcio: Fiorentina ufficializza Folorunsho, vestirà la n.90

agenzia

ROMA, 11 GEN – La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto in prestito con opzione del centrocampista Michael Folorunsho proveniente dal Napoli. Il neo giocatore viola, nato a Roma il 7 febbraio del 1998, per questa nuova avventura vestirà la maglia numero 90. In carriera Folorunsho ha militato nella Reggina, al Pordenone e nel Bari e la passata stagione nel Verona collezionando 34 presenze in campionato con 5 reti. Un rendimento che gli ha permesso di essere convocato in nazionale per i Campionati europei disputati in Germania.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA