Calcio: Fiorentina ufficializza Pioli, firma fino al 2028

Commisso: 'ha voglia di lottare per questo club'

FIRENZE, 12 LUG – Ora è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Pioli che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028. A supportare il nuovo allenatore della Fiorentina sarà lo staff tecnico composto da Andrea Tarozzi (ex giocatore della Fiorentina) come allenatore in seconda, Gianmarco Pioli, Jesse Andrea Fioranelli, Riccardo Taddei, Aleksandr Nizelik come collaboratori tecnici, da Matteo Osti, Roberto Peressutti e Alessandro Butini come preparatori atletici, da Martino Vignali e Andrea Tordi come match analyst, e da Giorgio Bianchi e Alessandro Dall’Olmo come preparatori dei portieri. “Sono molto contento dell’arrivo di Stefano Pioli alla guida della prima squadra della Fiorentina – il messaggio del presidente, Rocco Commisso -, sin dalle prime parole che ci siamo scambiati, ho trovato nel mister valori umani e voglia di lottare per questo club e questa città che conosce così bene e alla quale è profondamente legato. Io, la mia famiglia e tutta la Fiorentina diamo il bentornato a Stefano augurandogli il meglio per questa nuova avventura in maglia viola.”

