agenzia

Il club viola ha ottenuto uno sconto di circa 4 milioni di euro

FIRENZE, 24 GIU – Fiorentina e Genoa hanno raggiunto l’accordo per il riscatto di Albert Gudmundsson: il club viola è riuscito a ottenere uno sconto di 4 milioni rispetto ai 17 prefissati un anno fa per il riscatto definitivo dell’attaccante islandese, reduce da una stagione in prestito oneroso a Firenze.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA