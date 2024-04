Calcio: follia CR7, gomitata, rosso e minacce ad arbitro

agenzia

Serata da dimenticare per portoghese nella semifinale Supercoppa

ROMA, 09 APR – Gomitata ad un avversario, rosso e minaccia all’arbitro col pugno: protagonista in negativo Cristiano Ronaldo nella semifinale di Supercoppa d’Arabia tra Al Hilal e Al Nassr, vinta da Milinkovic e compagni per 2-1. Nel finale della partita CR7 stava cercando frettolosamente di recuperare un pallone finito in fallo laterale: un avvrersario dell’Al-Hilal, in quel momento in vantaggio per 2-0, lo ha ostacolato nel suo tentativo di rimettere in campo il pallone e allora il portoghese gli ha rifilato una gomitata: l’arbitro che ha visto tutto decide per l’espulsione del portoghese che per tutta risposta indirizza la propria rabbia contro il direttore di gara, prima fingendo di tirargli un pugno, poi inveendo contro di lui e infine applaudendolo sarcasticamente mentre sta lasciando il campo. Inutile per l’Al Nassr di Ronaldo il gol di Mané. In finale di Supercoppa l’Al-Hilal, capolista della della Saudi Pro League, affronterà l’Al-Ittihad.

