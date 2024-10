Calcio: Fonseca, Bologna? Milan è stato molto penalizzato

agenzia

'Non sapevamo come fare con allenamento e abbiamo squalificati'

MILANO, 28 OTT – “E’ stato difficile gestire quel momento. Non sapevamo se si sarebbe giocato o meno e non sapevamo come organizzare l’allenamento. Siamo stati molto penalizzati per non aver giocato una partita che avremmo voluto giocare. Anche perché avevamo due giocatori squalificati”: lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro il Napoli tornando sul match rinviato contro il Bologna sabato. E domani contro il Napoli sconteranno la squalifica Theo e Reijnders: “La squadra si è allenata bene, ho fiducia in tutti i giocatori anche in chi sarà schierato al posto di Theo e Reijnders. Ora però non voglio più parlare del Bologna, siamo concentrati sul Napoli”, aggiunge.

