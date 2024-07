Calcio: Fonseca è a Milano, “Forza Milan”

agenzia

Il tecnico rossonero lunedì dirigerà il primo allenamento

MILANO, 06 LUG – Giacca beige, camicia a righe, grandi sorrisi e subito: “Forza Milan”. Paulo Fonseca è arrivato a Milano per dare ufficialmente il via alla sua avventura con il Milan. L’allenatore portoghese è atterrato a Malpensa insieme allo staff tecnico, Paulo Ferreira (vice e capo dei match analyst), il tattico Leal, il preparatore atletico Mourao e il preparatore atletico Antonio Ferreira. Fonseca andrà a Milanello per far visita alla struttura del centro sportivo rossonero. Lunedì alle 11 ci sarà la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con i giocatori a disposizione.

