Calcio: Fonseca, il Milan sarà una squadra offensiva

Ibrahimovic: 'Morata? Gli ho detto che vogliamo renderlo felice'

MILANO, 27 LUG – “Quello che prometto è che sono sicuro al 100% che accadrà e che il Milan sarà una squadra offensiva, una squadra che domina le partite, una squadra che recupera velocemente la palla. Questo è ciò che mi sento di promettere. Prometto anche di rendere orgogliosi i nostri tifosi e credo che questo accadrà molto presto”: lo ha detto Paulo Fonseca durante la tournée negli Stati Uniti dove il Milan, tra poche ore, affronterà nella prima amichevole il Manchester City. Un Milan offensivo che ha Morata come nuovo leader in attacco e Ibrahimovi, sempre dagli Usa, ha raccontato cosa ha detto allo spagnolo per convincerlo a vestire rossonero: “A Morata ho detto che il posto perfetto dove venire è il Milan, perché il numero 9 è una posizione, non un numero, perché lui è il numero 7. Quello del 9 è il posto migliore che abbiamo a disposizione oggi e di cui avevamo bisogno, intorno avrà Leao, Okafor, Chukwueze, alle sue spalle, ha capito quello che avrà. Vogliamo solo renderlo felice. Siamo abbastanza fiduciosi che farà bene”.

