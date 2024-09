Calcio: Fonseca, importante vincere dopo il derby

agenzia

'Leverkusen difficile, in Champions non abbiamo avuto fortuna'

MILANO, 27 SET – “Dopo le prime due partite non mi aspettavo questo momento ma è per questo che il calcio è bello. Le cose cambiano positivamente o negativamente in 90 minuti. Siamo qui, è stato importante vincere dopo il derby, continuare a vincere era troppo importante oggi, perché ritornare alla realtà dopo il derby era la cosa più difficile ma i giocatori l’hanno capito e abbiamo vinto bene”: è la soddisfazione di Paulo Fonseca, dopo la vittoria del suo Milan sul Lecce per 3-0 che ha proiettato i rossoneri in vetta alla classifica. Ed ora il Milan dovrà affrontare il Leverkusen martedì sera in Champions: “Sarà una partita totalmente diversa. Non abbiamo avuto fortuna perché cominciamo la Champions con le due squadre che giocano meglio in questo momento in Europa, Liverpool e Leverkusen. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, non ho guardato tanto del Leverkusen essendo focalizzato in questa partita. Adesso vado a casa e incomincio a preparare la partita contro il Leverkusen”.

