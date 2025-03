Calcio: Fonseca mercoledi’ a ‘processo’ sportivo,rischia 7 mesi

agenzia

Allenatore Lione aveva litigato testa a testa con arbitro Millot

ROMA, 03 MAR – Si terra’ mercoledi’, presso la commissione disciplinare della Lega calcio francese, il processo sportivo a Paulo Fonseca, tecnico portoghese del Lione che rischia sette mesi di squalifica dopo aver litigato ‘testa a testa’ con l’arbitro Millot che lo aveva espluso durante la partita di ieri col Brest, per una chiamata al Var su un possibile rigore poi non assegnato. In Francia la clamorosa discussione di Fonseca ha fatto scalpore, riaccendendo i riflettori sul clima sempre piu’ avvelenato, tra violenze dei tifosi e polemiche arbitrali: “E’ stato toccato il fondo, e si va sempre piu’ giu'”, e’ uno dei titoli del ‘L’Equipe’.

