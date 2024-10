Calcio: Fonseca, Napoli da scudetto ma lo è anche il Milan

agenzia

"Possiamo lottare per il titolo, domani si decide sulle fasce"

MILANO, 28 OTT – “Il Napoli è una squadra fortissima, con un allenatore fortissimo. E’ in un buon momento e arriva qui motivatissimo ma lo siamo anche noi. Il Napoli ha vinto bene le partite che ha vinto ma anche noi vigliamo vincere”: lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro il Napoli. “In questo momento è al primo posto: è una delle squadre che può vincere lo scudetto. Ma anche noi possiamo lottare per il titolo. I tifosi devono crederci perchè siamo forti e siamo in crescita. Ed entrambe le squadre hanno i giocatori più decisivi sulle fasce. I tifosi volevano Conte al Milan? La mia motivazione è essere l’allenatore rossonero”.

