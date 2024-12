Calcio: Fonseca, “questo è lo spirito del Milan”

agenzia

Equilibrati in ogni momento, mai pericoli difensivi

MILANO, 30 NOV – “Questo è lo spirito. Bellissima partita, tanto offensivamente che difensivamente. Questo è giocare di squadra, entrare e avere spirito di sacrificio. Abbiamo vinto 3-0 ma avevamo la possibilità di fare 6-7 gol e dobbiamo migliorare questo. Ma ovviamente sono molto soddisfatto della squadra”: lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca a Dazn dopo la vittoria sull’Empoli per 3-0. “Siamo stati equilibrati in tutti i momenti, abbiamo attaccato bene e siamo stati sicuri difensivamente. Come lo era contro la Juve. Eravamo in sicurezza difensivamente – spiega – non ho mai sentito la squadra in pericolo. È importante avere questa sicurezza per attaccare poi meglio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA