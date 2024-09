Calcio: Fonseca, Theo e Leao? Non so se titolari, vedremo domani

agenzia

Dopo brutto avvio 70mila a S.Siro è grande dichiarazione d'amore

MILANO, 13 SET – “Theo e Leao se saranno titolari non lo so, vedremo domani. Sono due giocatori con buona condizione, atmosfera, spirito e lavorano allegri”: lo racconta l’allenatore del Milan Paulo Fonseca nella conferenza della vigilia della sfida contro il Venezia, prima partita dopo il ‘caso’ scoppiato con i due giocatori durante il cooling break dell’Olimpico. Il Milan sabato a San Siro è obbligato a vincere dopo un avvio molto deludente ma nonostante le difficoltà allo stadio sono attesi circa 70 mila spettatori. “Dopo le prime tre partite è una grande dichiarazione d’amore e anche una responsabilità per noi di continuare a evolvere per far si che i tifosi siano orgogliosi di noi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA