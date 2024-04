Calcio: Fontana, panchina Milan? Conte no, vorrei De Zerbi

agenzia

'Noi milanisti abbiamo riconosciuto il merito dell'Inter'

MILANO, 24 APR – “Milano è nota per essere una città assolutamente rispettosa delle regole che sono alla base della bellezza dello sport. Io non concepisco che si vada oltre a un’occasione di sfottò. Noi milanisti abbiamo riconosciuto il merito di chi è stato più bravo”: lo dice il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’. “Chi vorrei sulla panchina del Milan? Conte no – dice Fontana, tifoso rossonero – è un grandissimo allenatore ma che stressa troppo la squadra e con cui non si può fare un programma a lungo termine. Chi mi piacerebbe? De Zerbi”.

