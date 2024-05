Calcio: Frosinone; Di Francesco, motivati per sfida con l’Empoli

agenzia

Okoli verso recupero. 1700 tifosi in Toscana per sfida salvezza

ROMA, 03 MAG – Okoli verso il recupero e per Di Francesco è una notizia confortante alla vigilia dello scontro-salvezza di Empoli. Una delle partite più importanti della stagione. “Il giocatore è rientrato in gruppo, domani lo valutiamo e spero domenica di averlo a disposizione”, dice il tecnico del Frosinone. Il difensore centrale è uno dei pilastri della retroguardia ed averlo è sicuramente importante. Il momento è decisivo: ad Empoli i ciociari si giocano una buona fetta di salvezza contro una diretta concorrente appaiata a 31. Eusebio Di Francesco, ex di turno, non si nasconde. “Sono tutte finali, è una partita particolare e difficile – aggiunge l’allenatore – Ho visto i ragazzi motivati, hanno grande voglia di raggiungere l’obiettivo. L’Empoli si difende bene, è molto temibile in contropiede. Ha battuto formazioni blasonate. Rispetto all’andata (vinse il Frosinone 2-1 ndr) è un’altra squadra, con Nicola è diventata molto più solida. Stimo Davide come tecnico ma soprattutto come uomo. Mi piace il suo atteggiamento e l’approccio con i giocatori”. Il Frosinone arriva all’appuntamento di Empoli con tanta fiducia forte dei 5 risultati utili di fila e del ritorno alla vittoria contro la Salernitana. Evidente la crescita di diversi elementi come Brescianini, Valeri e Zortea. “Non sono ancora soddisfatto perché per arrivare alla salvezza bisogna ancora crescere sia in fase difensiva che offensiva – continua Di Francesco – Si è alzata l’attenzione sui dettagli, non è cambiata la mentalità. Non dobbiamo accontentarci e tenere l’asticella altissima”. Al seguito della squadra giallazzurra 1.700 tifosi. Un vero e proprio esodo. “I nostri supporters sono un motivo d’orgoglio perché ci hanno sempre sostenuto – sottolinea il tecnico – Possono essere anche 5 o 7 per noi la responsabilità deve essere la stessa. Dobbiamo renderli ancora più orgogliosi con le prestazioni. Lavoriamo per il noi e sono sicuro che i tifosi ci daranno una grande spinta”. Ad Empoli il Frosinone dovrà rinunciare al portiere Turati. Al suo posto giocherà Cerofolini. Per il resto Di Francesco tiene tutti sulla corda. “Tornerà Harroui. Porterò 27 giocatori, sono tanti ma fa piacere avere ampia scelta”, chiosa il tecnico.

