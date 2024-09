Calcio: Furlani, il club e la squadra sono con Fonseca

agenzia

"Non c'è panico,siamo soddisfatti come anche del mercato estivo"

MILANO, 03 SET – “Avremmo voluto fare 9 punti, ovvio, ma non c’è nessun tipo di panico. Non parlerei di partite importanti o altre cose del genere. Siamo soddisfatti del lavoro che il mister ha fatto in preparazione, siamo con lui e anche la squadra”: lo dice l’ad del Milan Giorgio Furlani durante la conferenza stampa di presentazione di Tammy Abraham in rossonero. Furlani giudica positivamente anche il mercato estivo del Milan, nonostante la squadra stia faticando in questo avvio: “Abbiamo fatto quello che volevamo fare fin dall’inizio. Siamo soddisfatti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA