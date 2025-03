Calcio: Furlani, pagella Milan decisamente insufficiente

agenzia

'Siamo delusi ma uniti e guardiamo avanti'

MILANO, 02 MAR – “A inizio stagione le aspettative erano alte, le premesse c’erano. Non abbiamo fatto quello che volevamo fare finora. In totale onestà la pagella è decisamente insufficiente, nonostante la Supercoppa. Dobbiamo guardare avanti, indietro non possiamo tornare. Dobbiamo chiudere la stagione con onore, partendo da stasera”: lo dice l’ad del Milan Giorgio Furlani a Dazn prima del fischio d’inizio contro la Lazio a San Siro, partita in cui la Curva Sud resterà fuori dallo stadio per i primi 15′ per contestare il rendimento dei rossoneri. “Siamo tutti delusi delle prestazioni, però siamo anche uniti: solo con l’unità riusciamo a uscire da questa situazione non bella. Non c’è un caso Furlani-Ibrahimovic, non c’è un caso sull’allenatore o di una sua sostituzione… Adesso siamo focalizzati tutti per lavorare duro, essere duri e chiudere al meglio la stagione”, assicura l’ad.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA