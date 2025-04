Calcio: Furlani, Paratici?Non abbiamo ancora deciso o chiuso

agenzia

'Non siamo contenti dei risultati, Ibra? Mai stato assente'

MILANO, 02 APR – “Non abbiamo ancora chiuso o deciso con nessuno, non commento su ruoli o soggetti però ci stiamo preparando perché vogliamo migliorare la parte sportiva”: lo dice l’ad del Milan, Giorgio Furlani, a Mediaset riguardo le voci di un possibile accordo con Fabio Paratici. “Non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione. I risultati sportivi sono il centro del club, stiamo lavorando per la stagione che viene per avere risultati migliori. All’interno di questa attività ci sono vari filoni, varie preparazioni che stiamo facendo”, aggiunge. E sulla assenza di Zlatan Ibrahimivic minimizza: “È sembrato assente a voi ma per me non lo è stato. Siamo sempre in contatto, lavoriamo assieme in totale armonia. All’interno è chiaro chi sono le persone, chi fa che cosa e come lavoriamo assieme. Forse all’esterno c’è un po’ di confusione. Ibra rimarrà in questo progetto, lavoriamo bene assieme, per me non è cambiato nulla rispetto a qualche settimana fa”.

