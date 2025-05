Calcio: Gabriel Silva corre a 40 km/h, è il più veloce al mondo

agenzia

Attaccante brasiliano del Santa Clara. Mbappé "fermo" a 37 km/h

ROMA, 17 MAG – I calciatori hanno prestazioni atletiche sempre più al limite. Gabriel Silva, 23enne attaccante brasiliano del club portoghese Santa Clara, ha registrato la velocità più alta per un giocatore nel corso di una partita ufficiale: 40,3 km/h. Il record è stato registrato al 95′ della gara contro il Famalicão in Primeira Liga portoghese all’Estádio de S. Miguel. Lo ha rivelato lo stesso club lusitano. Il record è stato confermato dai dati Gps di StatSports. Gabriel Silva è diventato così il calciatore più veloce al mondo, superando il precedente record del difensore centrale del New Castle, Sven Botman, che aveva raggiunto i 39,21 km/h. Per avere un’idea della velocità raggiunta da Gabriel Silva può essere utile un termine di paragone: Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, ha raggiunto nel corso della sua carriera da velocista i 44 km/h; mentre il rapidissimo Kylian Mbappé ha raggiunto i 37 km/h nel 2018 ai Mondiali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA