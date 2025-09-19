Calcio: Gasperini ‘derby? no violenze, prevalga lo sfottò’

agenzia

'Mi auguro ci sia più serenità rispetto al passato'

“È una partita importante, particolare, alcuni dicono giustamente che è una partita a sé, per quello che si porta dietro nelle settimane successive, in città c’è questa grande rivalità. Quello che mi auguro è che sia un derby sì combattuto, dove tutti cercheranno di fare il massimo, ma rispetto agli ultimi derby che ci sia un po’ più serenità fuori, prima e dopo le partite. Che prevalga lo sfottò ma che si rimanga nei termini non della violenza, perché è qualcosa che uccide il calcio”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a DAZN a due giorni dal derby. Poi commenta i suoi primi mesi a Roma: “Sono molto contento di come tutti hanno lavorato, è stato importante stabilire un contatto efficace subito. Per me è sempre stato così, i risultati te li costruisci strada facendo. Inizialmente è difficile mettere degli obiettivi, man mano che metterai partite e capirai quanto miglioriamo noi e quanto sono forti gli avversari potrai avere idee più chiare”. Per Gasperini poi il campionato in corso “è più equilibrato degli scorsi”. “E’ più difficile – conclude -, perché tutte le squadre si sono rafforzate, non solo le prime, anche le dirette inseguitrici”.

