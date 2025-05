Calcio: Gasperini, dobbiamo ritrovare massimo della ferocia

agenzia

Serve adrenalina giusta di quando stai per raggiungere obiettivo

MONZA, 04 MAG – “Nel primo tempo, nonostante i due gol, non ero molto felice perché c’è stato un calo dell’attenzione. Dobbiamo ritrovare il massimo della ferocia per raggiungere il traguardo”: così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la vittoria contro il Monza. “Adesso vorrei che ci venisse l’adrenalina giusta di quando stai per raggiungere un obiettivo importante. L’ammonizione di Isak Hien è pesante da digerire, in una partita in cui eravamo avanti 3-0 e in cui era difficile individuare un fallo. Non lo avremo con la Roma in una partita fondamentale, in un reparto già in emergenza: dovremo ripensare come sarà la difesa. A tre giornate dalla fine, ogni partita può essere decisiva”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA