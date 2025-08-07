Calcio: Gasperini ‘Lookman? Spiace, rischio è rovinare ricordi’

agenzia

Tecnico: "Spero situazione si risolva presto"

ROMA, 07 AGO – “Il caso Lookman? Io posso dire che mi dispiace perché abbiamo vissuto dei momenti talmente belli che si corre il rischio di ricordare questi giocatori per l’ultimo episodio quando ce ne sono stati tantissimi meravigliosi”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ospite a Sky dice la sua sul caso Lookman, giocatore allenato fino a pochi mesi all’Atalanta. “Mi auguro che si risolva presto questa situazione”, conclude Gasperini.

