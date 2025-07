Calcio: Gasperini ‘questa Roma ha già una sua identità’

agenzia

Sul mercato: 'Ritardo? Basta fare la conta con chi è andato via'

ROMA, 26 LUG – “Chiaramente è una partita di preparazione, ma abbiamo tenuto il campo bene. La squadra ha già una sua identità, ma è tutto migliorabile così come la condizione”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, parlando a margine dell’amichevole in Germania. “Ora l’intensità non si può chiedere, siamo solo a due settimane di lavoro con i carichi – ha aggiunto -. Questa era la prima partita vera e abbiamo giocato in un ambiente difficile, c’era tanta gente e i tifosi avevano molto entusiasmo. Non si può chiedere molto su quello aspetto, ma dobbiamo avere sempre l’ambizione di sbagliare poco quando siamo vicini l’area di rigore”. A chi gli chiede se la Roma sia poi in ritardo sul mercato ha risposto: “Welsey sbarca domani ma poi riparte, quindi passerà del tempo…”. Incalzato poi ha concluso: “Non lo so, ditelo voi stavolta quanti giocatori mancano (ride, ndr). Io faccio la conta da maggio, da quando è finita la stagione e si fa in fretta. Se sono 4 o 5? Questo non è un alibi, questa è la fotografia. E noi non possiamo essere ipocriti. In questo momento basta prendere chi è andato via e chi è assente… L’aritmetica non è un’opinione, basta contare”.

