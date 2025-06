Calcio: Gasperini ‘Roma ha tutto per centrare grandi traguardi’

agenzia

Il tecnico: 'Qui perché è una grande sfida, ho tanto entusiasmo'

ROMA, 06 GIU – “La Roma perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con grande passione. Questo mi ha dato un grande entusiasmo, la possibilità che mi hanno dato Ranieri, la società, la proprietà. Una grande adrenalina di cui avevo bisogno per fare qualcosa di buono”. Così Gian Piero Gasperini, ai media ufficiali del club giallorosso, subito dopo la firma che lo legherà alla Roma fino al 2028. “La Roma ha una grande passione dietro, vuole raggiungere dei grandi traguardi. Secondo me ci sono tutte le condizioni perché c’è una proprietà molto forte, che ha voglia di far crescere la Roma, di portarla a livelli alti. C’è una persona come Ranieri, che da solo è già una garanzia per la piazza, per i tifosi. C’è un direttore sportivo molto giovane, ma una capacità di lavoro, anche di scouting, che ho avuto modo di constatare, con grande entusiasmo anche loro, molto preparati. Credo che ci siano le condizioni migliori per fare un buon lavoro”, prosegue Gasperini. Che poi, parlando del tifo giallorosso, ammette come “li ho visti sempre come un esempio di grande entusiasmo, è uno stadio sempre pieno. Ci sarà sicuramente un po’ di emozione, ma credo che dopo tanto tempo sarà un attimo per poi pensare al campo. L’impegno mio e della squadra sarà quello di portarli dalla propria parte, sarà la prima cosa che si dovrà fare. E lo si potrà fare attraverso delle prestazioni convincenti, dove la gente si identifica nella propria squadra, al di là del risultato”, conclude.

