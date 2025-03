Calcio: Gasperini ‘scudetto Atalanta? Non tolgo sogni a tifosi’

agenzia

Tecnico nerazzurro: "Bisogna provare a raggiungere impossibile"

ROMA, 24 MAR – “Dopo la partita con l’Inter la situazione si è complicata ma non bisogna togliere i sogni ai tifosi. Bisogna provare a raggiungere l’impossibile, anche se poche volte si avvera”. Sono queste le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, durante la cerimonia di consegna della XIV Edizione del Premio Nazionale “Enzo Bearzot”, sulla possibilità dell’Atalanta di vincere lo scudetto. “La vittoria a Dublino dell’Europa League è stata bellissima, ma lo è stato anche il viaggio – aggiunge Gasperini – Quando ho iniziato sognavo di arrivare ai massimi traguardi, a un certo punto sembrava non arrivassi mai. Ma per me il grande traguardo è superare ogni limite, quello è il vero traguardo”. Poi un pensiero sul VAR che, per Gasperini, ha un po’ “scombussolato perché è andato distante da quello che è la percezione del pubblico e del calciatore. Sono diventate decisioni difficilmente comprensibili e mi auguro che sia una situazione di passaggio che possa portare miglioramenti a quello che vogliamo, che sia comprensibile anche al pubblico”. Infine una riflessione sulla Nazionale: “Spalletti è allenatore di grande valore ed esperienza, la partita di ieri esce dai canoni abituali di una gara. Sono quelle situazioni difficili, poi è uscito un secondo tempo di altro genere, straordinario, tanto che si poteva addirittura vincere e andare ai supplementari. Grande reazione da parte della squadra, non si sono abbattuti e tutti quanti dopo quel secondo tempo siamo confortati”, conclude.

