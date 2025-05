Calcio: Genoa; a Bologna per ultima stagionale senza Vasquez

agenzia

Da valutare Ahanor e Cornet. Gara d'addio di Badelj

GENOVA, 22 MAG – Si chiude sabato a Bologna la stagione del Genoa di Patrick Vieira. Badelj, alla gara d’addio, e compagni puntano ad un risultato positivo in una sfida tra due formazioni che hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi. Il tecnico francese anche per questa gara dovrà fare i conti con alcune assenze, oltre a Malinovskyi, Matturro, Cuenca e Miretti deve alzare bandiera bianca anche il difensore messicano Vasquez che con l’Atalanta è dovuto uscire in anticipo per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. L’ultima seduta di domani servirà invece per il via libero definitivo ai rientri di Ahanor, leggero affaticamento per il quale ha saltato l’ultima gara, e per Cornet, che si era infortunato, stiramento, a Cagliari a marzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA