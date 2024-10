Calcio: Genoa; anche col Bologna è emergenza per Gilardino

agenzia

Cinque sicuri assenti e altri due in dubbio. Esordio per Pereiro

GENOVA, 17 OTT – A due giorni dal ritorno in campo, sabato al Ferraris contro il Bologna, Alberto Gilardino inizia a fare la conta su chi potrà avere o meno a disposizione. Reduce da tre sconfitte consecutive il tecnico del Genoa è alle prese con una vera e propria emergenza infortuni. Sono cinque al momento i giocatori sicuri di saltare la gara di sabato: Malinovskyi, Vitinha, Gollini, Badelj e De Winter e altri due quelli in forte dubbio, Messias ed Ekuban. Si attendono invece buone notizie per Frendrup e Bani che hanno le maggiori possibilità di tornare a disposizione ed essere dunque tra i convocati. Completamente recuperato invece Miretti ed è pronto alla prima convocazione l’ultimo arrivato, il trequartista svincolato uruguaiano Gaston Pereiro che potrebbe esordire proprio sabato. La rifinitura di domani, giornata che vedrà anche la conferenza stampa di Gilardino, servirà per fugare gli ultimi dubbi sui giocatori convocabili.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA